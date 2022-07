Fuser: “Bremer? Non so perché non abbia scelto l’Inter per la Juve. Rispetto a De Ligt…”

Intervistato da Juvenews24.com, Diego Fuser, ex giocatore di Torino, Milan e Lazio tra le altre, ha parlato così di Bremer

Matteo Pifferi

Intervistato da Juvenews24.com, Diego Fuser, ex giocatore di Torino, Milan e Lazio tra le altre, ha parlato così di Bremer:

«Sicuramente non è stata una scelta facile per lui. Però penso che sia stata un’occasione che ha deciso di sfruttare. Quando ti capitano queste cose qua ci sta che un giocatore possa scegliere di cambiar casacca, in questo caso passando alla Juve».

Da ex granata le chiedo: ritiene che il brasiliano avrebbe dovuto mantenere la parola data all’Inter?

«Questo non lo so, non so perché non abbia scelto l’Inter per la Juve. Lo sa solo lui, ma sono due grandi squadre. Molto probabilmente la Juventus gli ha fatto un’offerta migliore, bisognerebbe chiederlo a lui».

Teme che ci saranno ripercussioni sulla stagione del Torino di Juric e il rapporto con i suoi tifosi?

«Penso che ormai il tifoso sia pronto un po’ a tutto. Era nell’aria e il giocatore aveva già annunciato l’addio, se lo aspettavano. Per quanto riguarda i tifosi, come detto, credo che lo sapessero già, magari non alla Juventus…».

In ogni caso, Cairo incassa 50 milioni di euro: come giudica l’operazione dal lato della società?

«Sicuramente la società ci ha guadagnato. È stato acquistato per 5/6 milioni di euro e rivenduto a oltre 40. Cairo ha fatto un grande colpo, questo sicuramente. Speriamo che possa arrivare un altro giocatore di valore per rimpiazzarlo».

Da de Ligt a Bremer: la Juve ne esce rafforzata o indebolita?

«Se Bremer è il giocatore che si è visto quest’anno con il Torino, secondo me la Juve ne esce sicuramente di pari livello. Quest’anno ha fatto benissimo, de Ligt ha fatto bene, ma penso che i due giocatori come valori si equivalgono».