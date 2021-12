Fusi (Medico Milan): “Eriksen? Uno scontro di gioco può ledere la sua salute”

Le parole del medico: "Eriksen? Queste limitazioni sono legate a sport di contatto come nel calcio"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Cristiano Fusi, medico sociale del Milan, ha spiegato perché Christian Eriksen non potrà più giocare con indosso la maglia dell'Inter: "La Federazione Medici Sportivi in Italia tutela i giocatori e la loro salute. Queste limitazioni sono legate a sport di contatto come nel calcio: un'eventuale gomitata o uno scontro di gioco potrebbe ledere la salute di Eriksen. Quindi è in discussione il fatto di poter giocare proprio su questo punto".