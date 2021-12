Eriksen incontra l’Inter a Milano: “Responso Coni arrivato. E Chris ha già un’idea”

Christian è tornato ieri a Milano e ha raggiunto il suo agente, Martin Schoots: oggi, insieme, incontreranno il management del club nerazzurro

Christian Eriksen è tornato a Milano. Non per sostenere visite o per rimettere piede in campo, purtroppo, ma per sancire probabilmente e definitivamente il suo addio all'Inter dopo il no del Coni all'attività fisica con defibrillatore impiantato. Scrive La Gazzetta dello Sport: "Già oggi Christian Eriksen e l’Inter possono stringersi la mano e separarsi per sempre. È arrivato, infatti, l’ovvio responso dei medici del Coni: il centrocampista danese non è più idoneo alla pratica sportiva in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo che da noi è proibito. Adesso bisogna soltanto mettere nero su bianco l’addio.