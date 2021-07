Futuro Insigne, Spalletti: “Lui e De Laurentiis forti: si guarderanno negli occhi e…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa a Dimaro, ha parlato così di Insigne e del suo futuro

"Con Insigne ho parlato una volta per telefono e una volta gli ho mandato un messaggio di complimenti. Mi è sembrato il capitano che mi immaginavo. Sul suo contratto abbiamo il capitano del Napoli e il presidente del Napoli, due persone forti che avranno il tempo di guardarsi negli occhi e andare al sodo. Non andiamo a rimestarci, facciamolo tornare, il presidente ci parla e poi si ha tutto più chiaro". Lo ha detto Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa a Dimaro, parlando del calciatore azzurro che è in ferie e ha il contratto in scadenza nel 2022.