Inter, il futuro di Kolarov verrà definito in settimana: due opzioni possibili

"In questa settimana dovrebbe chiarirsi il futuro di Aleksandar Kolarov. Il 36enne serbo, che in questa stagione ha messo insieme meno di 50 minuti in sole quattro apparizioni, sta ragionando sul suo domani: proseguire fino al termine della stagione, continuando a ricoprire il ruolo di grande saggio nello spogliatoio nerazzurro, oppure appendere con qualche mese d'anticipo le scarpe al chiodo? Tutti in casa Inter sono in attesa di conoscere la sua decisione che non avrà comunque ripercussioni nella rosa".