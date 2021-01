Caressa: “Papu Gomez resta all’Atalanta. Chi vuoi che lo prenda a gennaio a quella cifra?”

«Il Papu resta a Bergamo e vedrai che rimettono a posto le cose. Si tratta da professionisti. Chi se ne frega di quello che è successo. Sul lavoro capita che si litighi, ma se devi lavorare ci lavori insieme. A quella cifra, 15 mln, chi lo prende a gennaio? Sono innamorato di lui, ma è l’Atalanta nel complesso ad essere finita in Champions League». Sul destino del giocatore argentino Fabio Caressa non ha dubbi. Questo è quanto ha detto il giornalista in diretta su Radio Dee Jay.

(Fonte: Radio Dee Jay)