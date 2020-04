Inter, quale futuro per Vanheusden? Accordo con lo Standard, spunta l’ipotesi Fiorentina

In casa Inter ci si interroga sul futuro di Zinho Vanheusden: ceduto la scorsa estate allo Standard Liegi, il talentuoso classe ’99 ha pienamente mantenuto le attese, dimostrando tutto il suo talento ed accumulando esperienza ad alti livelli. La dirigenza interista crede molto in lui, tanto da aver mantenuto una sorta di diritto di recompra che permetterebbe di riportarlo a Milano per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Nel frattempo, secondo Tuttosport, il promettente difensore belga potrebbe essere una delle contropartite offerte dai nerazzurri alla Fiorentina per Federico Chiesa: “Fra i giocatori che l’Inter potrebbe offrire alla Fiorentina per Chiesa c’è anche il 20enne Zinho Vanheusden, difensore centrale belga ceduto nell’estate 2019 per 12.6 milioni allo Standard Liegi. Non esiste più il diritto di recompra, ma fra i due club c’è un gentleman agreement per riportare entro il 2021 il ragazzo a Milano versando 15 milioni“.