Gds – Inter, vale la pena proporre un’altra stagione a Young. Piamonti? Dopo ieri…

L'analisi della Gazzetta su Inter-Udinese. In particolare il quotidiano si sofferma sul futuro dei due giocatori nerazzurri

"Dopo ieri ci sembra abbastanza chiaro come Pinamonti non possa andare oltre il ruolo di quarta punta, a essere benevoli. Bisognerebbe parcheggiarlo altrove nella speranza di farlo sbocciare, e un altro attaccante andrebbe acquistato. Poi Young, in partenza per fine contratto. Ha quasi 36 anni ed è logico lasciarlo libero, ma varrebbe forse la pena di proporgli un’altra stagione, non fosse altro che per l’esperienza internazionale. C’è una Champions da riaffrontare e non sappiamo quanto Dimarco, possibile nuova entrata nella batteria degli esterni, sia competitivo fuori dai confini nazionali".