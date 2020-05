L’agente di Gabigol: “Offerte per lui da Germania e Inghilterra. Flirt col Chelsea, ma…”

L’agente Gabriel Barbosa, Junior Pedroso, ha parlato dell’interesse del Chelsea per il suo assistito. Il club inglese si era avvicinato al giocatore a gennaio, prima che il Flamengo riuscisse a riscattarlo dall’Inter. «Gabriel ha dimostrato di essere molto in forma con i suoi gol e ha attirato l’attenzione di vari club», ha detto in un’intervista concessa al giornalista Jorge Nicola.

Le sue dichiarazioni sono andate in onda sul profilo youtube del cronista e il procuratore ha anche aggiunto: «Chi ha veramente avanzato delle offerte sono state due squadre in Germania e una squadra in Inghilterra che ha fatto una proposta, il West Ham. Avevamo flirtato anche con il Chelsea e con alcuni altri club. Ma per il progetto presentato a gennaio, il Flamengo è stato il miglior progetto per lui per poter permettere alla sua carriera di decollare».

(Fonte: Canal do Nicola – thechelseachronicle.com)