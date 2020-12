Gabigol risponde a Neymar: anche l’ex Inter alle prese con una festa segreta per Capodanno

Il coronavirus non sembra essere un impedimento per alcuni personaggi famosi, che seppur criticati aspramente continuano a organizzare feste ed eventi con assembramenti e in barba alle misure sanitarie. Lo sta facendo Neymar, che è alle prese con l’organizzazione di un evento con centinaia di invitati e che durerà addirittura alcuni giorni. E lo fa anche Gabriel Barbosa che starebbe lavorando all’organizzazione di una festa per Capodanno, un po’ più contenuta nei numeri (una cinquantina di invitati) ma che si terrà in una villa situata nella zona di quella di proprietà del giocatore del Psg. Anche nel caso dell’attaccante del Flamengo si sta cercando di mantenere la massima segretezza e gli invitati non potranno utilizzare i loro cellulari per filmare o condividere i momenti dell’evento. Tra Neymar e Gabigol sembra non correre buon sangue anche a causa della relazione finita tra l’ex Inter e la sorella del giocatore del Psg.