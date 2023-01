GdS – Gagliardini, un’operazione firmata da Ausilio. Tra colpi e flop, un mercato in rosso

È stato il direttore sportivo a condurre in porto l'operazione con l'Atalanta per portare in nerazzurro il centrocampista

"All’epoca responsabile unico dell’area tecnica dell’Inter. Ausilio poi era stato affiancato da Sabatini fino al giugno 2018 e nell’autunno del 2018, poco prima dell’arrivo all’Inter di Giuseppe Marotta, aveva provveduto al prolungamento del contratto di Gagliardini fino al 2023. Un’infornata di rinnovi, non tutti felicissimi: Brozovic, Candreva, Dalbert, Gagliardini, Miranda e Vecino. Un grande sì per Brozovic, destinato a diventare un pilastro dell’Inter, ma Dalbert o Miranda, poi girato in Cina", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Ausilio oggi è il direttore sportivo dell’Inter e risponde a Marotta, amministratore delegato dell’area tecnica del club. È all’Inter dal 1998, assunto da Massimo Moratti come segretario del settore giovanile, di cui, esclusa una parentesi allo Spezia, è diventato ed è stato responsabile fino al 2010, quando ha affiancato Marco Branca, il d.t. del club. Nel febbraio 2014 Branca se ne è andato e Ausilio lo ha sostituito in toto. Se assumiamo il 2014-15 come sua prima stagione da uomo mercato con poteri più o meno pieni, il bilancio è positivo per certi versi - innegabili alcuni colpi, tipo Skriniar, Bastoni, Barella, Perisic, Brozovic - e negativo per altri: M’Vila, Hernanes, Kondogbia, Podolski, Dodò e Gabigol sono i primi flop che ci ritornano in mente. E se guardiamo ai conti, il bilancio è in rosso. Dal 2014-15, la prima stagione con Ausilio al posto di Branca, a oggi l’Inter sul mercato ha fatto registrare un rosso di 232,6 milioni di euro (fonte Transfermarkt)", analizza il quotidiano.