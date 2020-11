Inter, Gagliardini: “Tre in mezzo? Ci ha dato una mano. Quando ci bombardano da tutte le parti…”

Altre parole nerazzurre arrivano dopo la vittoria contro il Sassuolo. Queste quelle di Roberto Gagliardini:

-Cos’è cambiato in pochi giorni?

Oggi era una partita che non potevamo sbagliare. Era una squadra di assoluto rispetto, li abbiamo rispettati e abbiamo messo in campo le nostre qualità. Quello che avevamo preparato ed è andato tutto per il meglio.

-Cosa vi siete detti dopo la partita con il Real fino ad oggi?

In momenti così quando si bombardano da tutte le parti ci sono davvero poche parole da dire. Avevamo preparato questa partita subito, c’è poco da pensare e si pensa subito alla prossima. Si è visto l’atteggiamento di una squadra compatta, abbiamo concesso poco e abbiamo realizzato le occasioni create.

-Ci sono stati cambiamenti da un punto di vista tattico. La sensazione è che giocando così, con il 3-5-2 e tre centrocampisti, a livello difensivo la compattezza dell’Inter ne abbia tratto beneficio…

Credo che ci abbia dato una mano giocare a tre, abbiamo coperto bene il campo. Lo avevamo già fatto un anno fa e i meccanismi li abbiamo capiti subito. Una grossa differenza è che siamo riusciti ad aspettarli e a fare pressing a tutto campo. Abbiamo concesso poco campo al Sassuolo che gioca da tanto tempo insieme.

(Fonte: SS24)