Gagliardini, futuro sempre in Serie A? Pedullà: “Un club ci sta riprovando”

Le parole al termine di Inter-Verona hanno, di fatto, chiarito come le strade tra Roberto Gagliardini e l'Inter siano destinate a separarsi a fine stagione. Gagliardini, arrivato in nerazzurro nel gennaio 2017, lascerà l'Inter al termine della scadenza del contratto. Per lui, tra le varie squadre, c'è l'opzione Monza. Alfredo Pedullà, su La Gazzetta dello Sport, lo conferma: