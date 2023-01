Gagliardini, addio certo: “Inter, già scelto il nome del sostituto. Inzaghi lo avrà in estate”

"Un addio con sei mesi d’anticipo. Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo, ha annunciato che non rinnoverà l’accordo con l’Inter. In viale della Liberazione erano già consci della decisione presa dal centrocampista e non sono stati colti di sorpresa perché il ventottenne bergamasco non rientrava più nei piani. Al suo posto possibile che sia data una chance a Giovanni Fabbian, classe 2003 in prestito alla Reggina ma prodotto del settore giovanile interista. Fabbian è un talento che deve crescere e finora alla corte di Filippo Inzaghi ha fatto molto bene".