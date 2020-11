TS – Sassuolo-Inter, le pagelle: Gagliardini ‘alla Gerrard’. Conte, risposta da urlo

Una prestazione praticamente perfetta, con tanto di assist a Gagliardini a impreziosirla. Per Tuttosport è Matteo Darmian il migliore in casa Inter nel 3-0 rifilato al Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’ex Torino e Manchester United si becca un 7,5 e regala ad Hakimi la tranquillità di poter ritrovare la forma con molta calma.

Mezzo voto in meno (7) per i vari Skriniar, Bastoni e Gagliardini, che viene definito indispensabile per questa Inter. Il quotidiano sottolinea bellezza della rete: “Un gol che neanche Gerrard…“. Buona prova anche di Lautaro (6,5), che sfiora il supergol da dedicare a Maradona, mentre è in crescita anche Vidal (6,5).

Tuttosport dà 7 anche a Conte: “La risposta dopo il ko col Real è da urlo al campionato: seconda vittoria di seguito e una cattiveria che può far fare molta strada alla sua Inter – finalmente a tenuta stagna – nella maratona scudetto“.