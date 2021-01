Gagliardini: “Giochiamo per primi, gara impontantissima. L’obiettivo dell’Inter…”

Non è titolare nella sfida contro il Crotone ma Gagliardini per Conte è stato una risorsa finora. Prima della sfida contro i calabresi, il centrocampista nerazzurro, ai microfoni di Skysport ha detto: «Stiamo bene fisicamente, abbiamo lavorato bene durante questi giorni, stiamo bene di testa, importante è continuare questo filotto. Oggi è una partita importantissima per noi, giochiamo per primi, è importante partire forti».

-Si parla della classifica, come la vivete questa situazione: vi dà carica?

Il nostro obiettivo è stare là. Presto per guardare la classifica. Ma un occhio lo diamo e cercheremo di restare lì fino alla fine della stagione.

(Fonte: Skysport)