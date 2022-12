Monza, Gagliardini rimane nel mirino. Sondaggi in corso per il centrocampista dell’Inter

"L’atalantino Djimsiti per la difesa e l’interista Gagliardini per il centrocampo (in attesa del rientro di Sensi, ieri sera ancora in stampelle ma in netta ripresa). Mentre per la fase offensiva vanno tenute d’occhio le piste che portano a Lazovic (Hellas Verona) e Brekalo (Wolfsburg)", riporta La Gazzetta dello Sport.