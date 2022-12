Inter, Gagliardini piace al Monza: tentativo a gennaio? Più probabile che…

Il centrocampista nerazzurro, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe cambiare aria dopo 7 stagioni a Milano

In casa Inter le voci di mercato riguardano anche le uscite. Chi potrebbe lasciare la Milano nerazzurra è Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto a giugno e stabilmente in fondo alle gerarchie di Inzaghi. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: