Pedullà – Inter, Gagliardini riflette sulla proposta del Monza: la situazione

Per Roberto Gagliardini c'è una proposta del Monza: come riferiscec Alfredo Pedullà, il club brianzolo avrebbe avanzato un'offerta per il centrocampista dell'Inter, in scadenza di contratto il prossimo anno. L'ex Atalanta sta riflettendo e prendendo tempo, può anche decidere di andare in scadenza come ha fatto Ranocchia, oggi calciatore biancorosso: possibili novità anche ad agosto inoltrato.