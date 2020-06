Iniziativa social di Gagliardini, regalerà la maglia di Inter-Sassuolo. GdS: “Un buon modo per…”

Iniziativa curiosa ma simpatica quella di Roberto Gagliardini che ha deciso di mettere in palio e regalare la divisa indossata in Inter-Sassuolo, gara in cui l’ex Atalanta ha sbagliato un gol clamoroso cogliendo la traversa da pochi passi. Gagliardini ha così commentato su Instagram: «Dopo un passo falso si deve solo lavorare e guardare avanti, senza scuse o alibi: premierò il commento che mi avrà colpito di più». “Un buon modo per voltare pagina”, il commento invece de La Gazzetta dello Sport.