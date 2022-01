Inter, c’è bisogno di tutti: Gagliardini, Vidal e Vecino, risorse a centrocampo

Alle spalle del terzetto titolare Barella-Brozovic-Calhanoglu diversi elementi sono pronti a dare il loro contributo

C'è bisogno di tutti: lo sanno Inzaghi e il suo staff, lo sanno i calciatori dell'Inter, lo sa la dirigenza. I tantissimi impegni che attendono i nerazzurri permetteranno a tutti di dare il loro contributo, come già si è visto nella prima parte di stagione. A centrocampo, la certezza è il terzetto titolare composto da Barella-Brozovic-Calhanoglu, ma dietro di loro c'è chi ha dimostrato di essere pronto a ogni evenienza. Inter TV fa il punto sulle risorse a disposizione di Inzaghi: "Anche chi ha avuto meno spazio e giocato con meno continuità si sta rivelando all'altezza quando chiamato in causa. Gagliardini, schierato a inizio gennaio contro la Lazio, ha arginato la minaccia Milinkovic-Savic, oltre a portare grande equilibrio in mezzo al campo. Vidal, dall'inizio o dalla panchina, porta il suo solito carisma da grande guerriero ed immensa esperienza. Vecino continua a disinguersi per i suoi inserimenti, ma anche per la sua grande duttilità tattica: contro l'Empoli, in Coppa Italia, ha giocato da regista al posto di Brozovic".