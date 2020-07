Gaich, l’Inter si tira indietro: bocciato da Conte, accordo raggiunto con il CSKA Mosca

Non sarà Adolfo Gaich il rinforzo per l’attacco dell’Inter: il bomber del San Lorenzo, accostato in passato ai nerazzurri e al Milan, avrebbe trovato un accordo con il CSKA Mosca, che verserà nelle casse del club argentino 8 milioni di euro più 500 mila di bonus per l’80% del cartellino del classe ’99. Decisiva, secondo calciomercato.com, la bocciatura arrivata da Antonio Conte, che per il ruolo di vice Lukaku preferisce un elemento esperto e pronto all’uso, non una giovane promessa che oltretutto non conosce il calcio europeo.