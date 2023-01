Milan-Inter, Galante a Inter TV: “Per me la partita si risolve in difesa. Vincere per…”

Le parole dell'ex giocatore nerazzurro a Inter TV

Sabine Bertagna

Fabio Galante ha condiviso la sua analisi della sfida in programma stasera a Riad: "Sono due squadre forti, con giocatori che possono fare la differenza. Difficile dare un pronostico e dire chi è favorito. La forza del Milan? Bisogna fare i complimenti a Pioli. Lo scorso anno ha avuto tante assenze ed è riuscito sempre a tirare fuori il meglio dalla squadra. Credo che non ci saranno sorprese, le formazioni annunciate sono quelle che entreranno in campo. Per me si risolve in difesa: saranno importanti i duelli con Giroud, con Leao . Io dovevo nascere attaccante, almeno mi sarei divertito di più a fare gol".

"Cosa è cambiato dal derby di campionato? Qui c'è anche un trofeo in palio. Se ricordiamo il derby della scorsa stagione, un derby lascia tanto. Lascia consapevolezza. Importante per un fatto mentale. Poi in una stagione ci sono tante variabili, i giocatori indisponibili. Ma l'aspetto mentale è importante. Una partita così importante ti dà uno slancio anche in campionato. Rivincita? C'è sempre in partite come queste. I giocatori si conoscono benissimo, è un derby. Chi vince stasera avrà uno slancio. L'Inter ha un po' il dente avvelenato. Stasera devi giocare da squadra. Sarà una partita di grande intensità, avere le distanze corte e creare pochi spazi. L'episodio può essere successivo. Le finali si vincono così: dando tutto fino al fischio finale dell'arbitro. Ci sono tante casualità, penso che tutti i giocatori siano importanti", ha concluso Galante.

Anche Di Biagio è intervenuto a Inter TV: "Dove si deciderà la partita? Nel mezzo del campo in entrambe squadre, ma i duelli sulle fasce e uno Skriniar-Leao e Dimarco-Calabria sono molto curioso di vederli. Ci saranno situazioni interessanti. Sono due squadre che attaccheranno dal primo all'ultimo minuto. Tutti vorrebbero vedere l'Inter vincere. Ho visto diversi giocatori crescere, come Barella, Tonali, Dimarco e Calabria. Faranno sicuramente una bella partita, sono contento per come stanno crescendo".