Galante: “Calhanoglu bel colpo. Brava l’Inter ad agire in silenzio”

L'ex difensore dell'Inter ha commentato a Tmw l'arrivo del centrocampista dal Milan

"Bel colpo, ha fatto grandi cose fa bene le due fasi e aiuterà Lukaku a far gol. Va a sostituire Eriksen che purtroppo per un po' non potrà giocare. Brava l'Inter ad agire in silenzio. La squadra è già forte così, sarebbe bello non venisse ceduto nessuno. Hakimi? Non facile da sostituire, avere una squadra così e mandar via qualcuno è un dispiacere perché l'Inter poteva aprire un ciclo. Spero non ci sarà un'altra partenza eccellente, un altro nome potrebbe essere Lautaro, mi auguro di no, ma purtroppo mi sa di sì".