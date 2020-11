Galante: “Lukaku e Lautaro fondamentali per l’Inter. Ecco cosa servirà stasera. Conte…”

Ospite di Sky Sport, Fabio Galante ha parlato di Inter-Real Madrid. Gara fondamentale per i nerazzurri con Conte che si affiderà alla coppia Lautaro-Lukaku: “Avere due così in avanti è una garanzia per tutta la squadra. Fin quando si potevano vedere le gare dal vivo, io l’Inter l’ho vista tante volte e la squadra di Conte gioca molto sugli attaccanti. Mi sembra anche che tutti e due si vogliano bene e si aiutano, già loro due sono più della metà della forza dell’Inter”.

“Sono fondamentali per la squadra di Conte. Sanchez può essere un’arma per Conte. Stasera ci vuole attenzione, umiltà, concentrazione, non devi commettere gli errori che sono stati fatti all’andata, anche errori individuali un po’ banali. Stasera dobbiamo sfruttare il momento del Real Madrid che non è il Real più forte degli ultimi anni, gli mancheranno alcuni giocatori importanti. Conte è un leader, un allenatore forte e deve dare qualcosa in più in questo momento alla squadra. Se trovano una quadra giusta, io credo veramente che l’Inter a livello di giocatori sia la squadra più forte in questo momento“.

(Sky Sport)