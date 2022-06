Galante: “Contento di Dybala all’Inter. Con Lukaku e Lautaro? I dirigenti…”

"Non sarebbe male, lui con Dzeko, Lautaro e Dybala. Abbiamo grandissimi dirigenti e loro sapranno quali sono le scelte giuste per costruire un'Inter più forte".

"Milenkovic come Bremer sono giocatori affidabili e già pronti per le grandi squadre. Scambio con Pinamonti? È già qualche anno che gioca in Serie A e ha già segnato. Sarebbe un ottimo acquisto per la Fiorentina. Servono attaccanti italiani per le migliori squadre italiane".