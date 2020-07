Galante: “Conte arrabbiato, Verona campo difficilissimo. Eriksen ora è indispensabile”

L’ex calciatore dell’Inter, Fabio Galante, ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘ dell’impegno di questa sera al ‘Bentegodi‘ contro il Verona: “Conte è arrabbiato per le prestazioni, non è la squadra che Conte vorrebbe veder giocare. Non è da Inter perdere punti così, pesanti. Penso che Conte pretende di più dai suoi calciatori, è un momento difficile per tutti, visto che si gioca tanto. Ci sono tanti risultati particolari, vedi il Milan che batte Lazio e Juve. L’Inter ha tutte le carte in regola per arrivare seconda, ma il campo di Verona è difficilissimo. ha messo in difficoltà tante squadre e non sarà facile. Eriksen? Ha fatto bene Conte a preservarlo all’inizio e ora a puntarci. Ti fa fare gol, assist. Ha grandi qualità. Conte sta studiando la sua posizione sul campo e l’Inter ora di Eriksen non può farne a meno“.