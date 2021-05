Galante: “Eriksen come Djorkaeff. La mia Inter? Moratti mi dice sempre che…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Su Eriksen ho fatto anche un paragone, secondo me è un Djorkaeff dei miei tempi, ha un piede che pochi hanno"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabio Galante, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così di alcuni temi di casa nerazzurra: "Su Eriksen ho fatto anche un paragone, secondo me è un Djorkaeff dei miei tempi, ha un piede che pochi hanno. Avere uno che calcia come il danese è un bel vantaggio. Ronaldo è stato il calciatore più forte di sempre nelle annate in cui il calcio italiano era ai massimi livelli della sua storia. Moratti mi dice sempre: "Fabio, dopo quella di Mourinho, l'Inter che mi è rimasta di più nel cuore è quella del 1998"".