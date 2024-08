Intervistato da Tuttosport, Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha fatto il punto sui nerazzurri a due giorni dall'esordio in campionato

"L’Inter non è al massimo, tra giocatori reduci dalle competizioni internazionali e qualche infortunato appena recuperato. Inzaghi ha però una rosa importante, la scorsa stagione questo ha fatto la differenza. Dumfries, Carlos Augusto, Frattesi, Dumfries, Bisseck non sono panchinari, ma giocatori che sarebbero titolari da moltissime altre parti. La condizione generale ora non è al 100%. Quando giocavo io e sfidavo i top club, preferivo affrontare all’inizio del campionato, nelle prime due o tre partite, le squadre più forti sulla carta proprio per questo motivo».