Galante: “Il Genoa troverà un’Inter arrabbiata. Squadra di Inzaghi obbligata a vincere”

Andrea Della Sala

Intervistato da Gazzetta.it, l'ex difensore di Inter e Genoa Fabio Galante ha parlato della sfida di questa sera tra i rossoblù e i nerazzurri al Marassi:

"Sono molto affezionato a entrambe le realtà, mi dispiace che il Genoa si trovi ad affrontare un'Inter arrabbiata per l'inaspettata sconfitta di domenica contro il Sassuolo. Avrei preferito per loro che Simone Inzaghi fosse primo con qualche punto di vantaggio, magari avrebbe optato per un turnover. Così sarà dura".

Gli errori commessi domenica a San Siro influenzeranno il modo di giocare dei nerazzurri?

"Sicuramente l'allenatore ripartirà da quelli, perché è il modo perfetto per migliorare. La situazione di classifica impone di vincere e senza dubbio la squadra farà di tutto per mettersi alle spalle le recenti delusioni. Inzaghi è molto preparato".

C'è possibilità che il derby di Coppa Italia all'orizzonte sia un fattore di disturbo per l'Inter?

"Non credo, sono tutti dei professionisti, abituati a tanti impegni in sequenza: questi calciatori hanno la capacità di focalizzarsi ogni volta sulla partita in questione. Poi, dal triplice fischio, penseranno al Milan. Anzi, per esperienza personale posso dire che vincere è il miglior modo di preparare la gara successiva".

L'Inter era imperforabile e adesso subisce molti più gol: da difensore, come si spiega questa difficoltà di reparto?

"Non si possono incolpare solo gli attaccanti se si realizzano poche reti e, allo stesso modo, qualche gol incassato in più non è dovuto soltanto alla difesa. Quella dell'Inter resta davvero fortissima, da Samir Handanovic ai tre davanti a lui. Poi, nelle statistiche contano anche gli episodi: ci sono periodi in cui una deviazione finisce a favore di chi difende e altri casi in cui si trovano avvantaggiati gli attaccanti".

Come preparerebbe una partita di questo tipo, contro i campioni d'Italia?

"È delicatissima, come tutte quelle restanti fino all'ultima giornata. Sicuramente ci sarà da accorciare i reparti e ridurre gli spazi, altrimenti Lautaro Martinez è fortissimo se ha chance di agire, come Nicolò Barella se può inserirsi. Per fare male all'Inter saranno le ripartenze, i calci da fermo ed episodi vari".