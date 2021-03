Ex Inter, Galante: “Ibra a Sanremo? Cosa atipica. Ma per noi interisti è meglio”

L'ex nerazzurro ha partecipato a 'Storie Italiane' su Rai1 ha parlato della partecipazione dello svedese al Festival

Fabio Galante, ex giocatore dell'Inter, ha partecipato a 'Storie italiane' dove ha parlato della partecipazione di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. «Se conosco Ibra? Lo conosco bene, ci ho giocato tante volte contro, mai insieme. È un giocatore di carattere, molto carismatico. È una cosa atipica che un calciatore lasci la squadra per andare una settimana a fare qualcos'altro», ha detto.

«Ma Maldini ha spiegato che era una situazione nella quale il club si è trovato quando non aveva ancora rinnovato il contratto del giocatore e lui aveva già preso questo impegno. Non poteva dirlo - ha spiegato - e quando si è scoperto c'è stata un po' di perplessità. Perché di solito un calciatore va ospite una sera e poi torna a casa. Invece lui rimarrà lì qualche giorno. Si allenerà lì. A parte che ora si è infortunato. Per noi interisti è meglio. Se fosse stato a Milanello sicuramente si sarebbe curato meglio (ride.ndr)».