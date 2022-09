Galante: “Inzaghi? Io lo terrei, la squadra è con lui. E la dirigenza lo sa con certezza”

«È sotto gli occhi di tutti che questo sia un periodo non facile, ma penso e spero provvisorio. Durante un’annata ci sono sempre dei momenti brutti, che possono arrivare all’inizio, a metà o a fine stagione. Io resto fiducioso: dopo la sosta l’Inter comincerà a pedalare come ci ha abituato negli ultimi anni. I nerazzurri hanno tutto per ripartire alla grande. Certo, si deve cambiare rotta, ma questo lo sanno Inzaghi, la dirigenza, i calciatori: tutti».

«Io sì. Per quanto capto dall’esterno credo che l’allenatore sia con la squadra e viceversa. Sono convinto che la dirigenza interista sappia con certezza se il mister abbia o meno il polso dello spogliatoio. Da fuori, per tutto il lavoro svolto sinora, direi proprio di sì».

«Romelu è quello che è stato preso per alzare ancor di più il livello della squadra, in un reparto dove ci sono attaccanti forti come Dzeko, Correa e Lautaro. Dopo la sosta il belga proverà a far tornare la serenità all’ambiente. Ma la verità è che saranno i risultati positivi ad essere decisivi. Non sarà facile contro Roma e Barcellona, ma l’Inter è l’Inter, non si deve nascondere dietro niente e nessuno».