Galante: “Conte? Sappiamo tutti com’è. Inter, proprietà solida e sono sicuro che arriverà…”

Intervenuto ai microfoni di 1 Radio Station, l'ex difensore è tornato sulla scelta di Conte e dell'Inter di separarsi

"La scelta di Conte di andar via è stata presa di comune accordo con la dirigenza. Sappiamo tutti com’è Antonio, non è la prima volta che, pur avendo un contratto in essere, decide di andar via. È un grande allenatore, ha vinto tanto e ha valorizzato tanti calciatori, ma se è andato via è perché qualcosa non gli è piaciuto o non ha avuto le giuste garanzie".