Galante: “Inter, stasera servono gol e fortuna. Lautaro? Lo darei per Dybala se…”

Le considerazioni dell'ex calciatore nerazzurro a proposito dell'impegno ad Anfield per i nerazzurri di Inzaghi

Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha parlato in diretta su TMW Radio della gara dei nerazzurri contro il Liverpool ad Anfield. Queste le sue considerazioni: “Stasera è difficile, il Liverpool non perde ad Anfield da un anno. All’andata ero a San Siro: gran partita ma l’Inter ha perso 2-0. Serve una serie di cose, tra cui segnare subito e un po’ di fortuna”.