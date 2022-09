Galante: “Inter, Handanovic preso di mira. La difesa non la cambierei mai”

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, è intervenuto a margine della ‘Partita del Cuore’ per analizzare il momento dei nerazzurri. Ecco le parole raccolte da TMW: “La Champions è equilibrata, non c’è una squadra che può essere piu forte. Poi quest’anno ci sarà una sosta un mondiale in mezzo, ma penso che si giocheranno il campionato le favorite, Milan e Inter ma anche la Juve. La Roma si è rafforzata tanto, l’Atalanta è quella che ha sorpreso piu di tutti, ma è un campionato equilibrato”.