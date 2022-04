Galante: “In quattro per lo scudetto, ma se l’Inter vince con la Juve domani…”

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha parlato così a Sky Sport verso il derby d’Italia in programma domani

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha parlato così a Sky Sport verso il derby d’Italia di domani: “Allegri è molto bravo quando fa le interviste a non dare pressione ai suoi giocatori. Nessuno due mesi fa si aspettava questa situazione di classifica, ma il calcio è incredibile. L’Inter ha dato una mano alla Juventus facendola rientrare in corsa, spero che i nerazzurri con Brozovic possano riprendere la marcia. Saranno tutte finali da qui alla fine davvero, dopo tanti anni ci sono più squadre in corsa per il campionato. Milan, Napoli, Inter e Juve sono tutte in corsa per lo scudetto. Domani non sarà decisiva, ma può dare uno slancio importante.