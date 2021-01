Galante: “Nessuna gara è facile, da quando si gioca senza pubblico risultati strani”

Fabio Galante ha parlato prima di Inter–Crotone, facendo un focus sul momento in casa nerazzurra: “Insidie tipiche di ogni partita, le partite vanno giocate e sudate per vincerle. Nessuna gara è facile. Lo ha detto anche Conte ieri. E’ una squadra in ripresa, si è adattata tardi alla serie A ma è una partita che sulla carta vede l’Inter più forte. Deve essere l’Inter a metterla sulla strada giusta, deve partire forte. Se non vogliamo rischiare bisogna partire forte. Difesa? Fondamentale trovare un assetto non solo in difesa ma di una squadra. Abbiamo visto quando l’Inter è arrivata in finale di Europa League e giocavano sempre gli stessi. Adesso Conte punta di più sui difensori che stanno giocando ora. Questa potrebbe essere la formazione base, perlomeno di quest’anno. Abbiamo visto che quando si torna dalle soste le partite non sono le più facili. Non è stata una sosta di due settimane. Penso che si al’Inter a dover mettere la partita sulla strada giusta. Da quando siamo ripartiti senza pubblico abbiamo visto risultati veramente strani, squadre che vanno a vincere fuori casa in maniera molto facile. Credo che dopo la sosta e senza pubblico è ancora più difficile. L’Inter deve essere davvero concentrata per non giocare brutti scherzi”.

(Inter TV)