Galante: “Inter, scudetto strameritato e costruito mattone dopo mattone. Conte…”

L'ex nerazzurro ha parlato della vittoria dei nerazzurri in un collegamento su Skysport

Ci sono andato anche io a vincere uno scudetto nel 1998. Non so se è più difficile, ma credo che l'Inter abbia fatto un percorso per vincere lo scudetto. Io ho lavorato sullo scouting con Ausilio e Spalletti. Secondo me è stato costruito mattoncino su mattoncino. Mi ricordo Bastoni preso dalla Primavera dell'Atalanta, Lautaro preso in Argentina, De Vrij arrivato a parametro zero. Hakimi e Barella, due ottimi acquisti. Poi uno come Conte li valorizza. Trapattoni, Mourinho e Conte sono tre persone dirette che non le mandano a dire e credo che Conte si sia comportato all'Inter come quando ha vinto con la Juve. Poi se è più difficile vincere all'Inter non lo so, ma spero che da ora in avanti sarà più facile.