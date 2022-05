Galderisi: “Bologna? Sembrava tutto facile. Da quella partita l’Inter ha…”

Le parole dell'allenatore: "In un momento l'Inter giocava veramente bene, ma poi arrivano partite come Bologna"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Galderisi, allenatore, ha parlato così della mancata conquista dello scudetto da parte dell'Inter:"In un momento l'Inter giocava veramente bene, ma poi arrivano partite come Bologna. La davano tutti troppo per scontata...".