Galderisi: “Scudetto? Per me l’Atalanta un pensiero ce lo fa. L’Inter è solida”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Galderisi ha detto la sua sulla lotta scudetto, includendo a pieno titolo l'Atalanta

"Ho sentito Gasperini e ha detto che devono crescere ancora tanto. Ci sta comunque. Io dico che l'Atalanta è impressionante, non tanto per l'intensità ma per la qualità e la pazienza che ha. Io credo che non lo diranno mai ma ci credono a fare qualcosa d'importante, ossia lo Scudetto. In ogni stadio l'Atalanta è convinta di vincere. Per me zitta zitta un pensierino ce lo fa".