Galderisi: “Roma? Caso Karsdorp mi stupisce. Mou non parla mai di calcio vero”

"Il caso Karsdorp mi stupisce. Dallo spogliatoio deve uscire poco. Che uno come Mourinho abbia cercato volutamente una situazione del genere mi lascia perplesso". Queste le considerazioni di Giuseppe Galderisi a TMW Radio durante Maracanà a proposito di quanto avvenuto nelle ultime settimane in casa Roma.

Prosegue l'ex calciatore: "Ci sta che non sia contento di atteggiamenti o prestazioni, ma preferisco che lo dica in privato e non in pubblico. Non ha mai comunque parlato di calcio vero Mourinho, si parla sempre di altro. Alla Lazio invece c'è un allenatore che vive di idee e confronti tecnici ed è fondamentale. Credo che la Roma debba cambiare qualcosa".