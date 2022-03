Galeone: “Inter da scudetto anche se perde con la Juve. Allegri però…”

Il pensiero del noto allenatore a proposito della sfida di campionato tra nerazzurri e bianconeri in programma domenica sera

E' iniziata la settimana di Juventus-Inter. Della sfida dell'Allianz Stadium ha parlato Giovanni Galeone ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue considerazioni: «Per chi conta di più? Per me l’Inter, che considero la più quotata per lo scudetto, può conquistare il titolo anche perdendo con la Juventus, perché ha un calendario più facile del Milan e più alternative rispetto al Napoli. Può arrivare lo stesso a 84 punti, che per me è la quota tricolore. Per la Juventus invece conta di più, perché se Max batte i nerazzurri può vincerle tutte e fare un pensierino allo scudetto. Che è molto difficile, ma non impossibile».