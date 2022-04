Galeone: “Juve-Inter vista fino al 2° intervento del Var. Allegri mi ha raccontato…”

A La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Giovanni Galeone ha commentato oggi il risultato del derby d’Italia

«Era da tempo che non vedevo la Juventus giocare così bene: la avrei voluta vedere ancora un po’ più offensiva, in certe situazioni superata la metà campo tornava indietro a ragionare, mentre avrebbe dovuto continuare l’azione offensiva concludendola. Però bene. E molto bene per almeno venti minuti».

«Una volta che Max sa di arrivare in Europa, farlo da terzo o da quarto non cambia granché: sfrutterà questa fase per sviluppare un progetto che gli permetta di tornare primo. Serve migliorare davanti: ormai una certa sicurezza di un “piano B” lo ha già, ha fatto 16 risultati utili consecutivi... La difesa c’è, ma non vinci lo scudetto col decimo attacco».