Galeone: “Scudetto? Così la Juve non lo vince mai. Inter? Asllani mi piace tantissimo”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone, ex allenatore di Udinese e Pescara e mentore di Allegri, ha fatto i suoi pronostici per la lotta scudetto:

"Alla sua Juve servono almeno quattro acquisti, se no ci vuole un miracolo per essere competitivi ad alto livello, specialmente dopo l’infortunio di Pogba. Scudetto? Io vedo il Milan: ha gioco e idee chiare. L’Inter ha aggiunto Lukaku e Asllani, che a me piace tantissimo. Poi se perderà Skriniar qualche problema può averlo. Ma la Juve… se lo segni pure: con questi giocatori lo scudetto non lo vince mai. Parola di Galeone".