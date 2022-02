Galeone: “Scudetto? Inter più forte, ma gara aperta. I cambi di Inzaghi…”

Le parole del noto allenatore a proposito della lotta al vertice nel campionato di Serie A

La lotta scudetto è totalmente riaperta, considero l’Inter ancora la più forte ma se perde una gara dominata per 70′, è chiaro che c’è qualcosa che non va. Ho visto la gara col Milan fino al cambio di Perisic e Calhanoglu , Simone Inzaghi ha fatto la classica “excusatio non petita, accusatio manifesta” proprio a proposito delle sostituzioni. Il Napoli ne ha vinte quattro di fila , senza avere giocatori, ha la migliore difesa del campionato, si vede il grande lavoro di Spalletti , la squadra gioca bene, anche se tecnicamente Fabian e Zielinski sono ancora un po’ sotto tono.

In mezzo al campo, però, c’è un Lobotka da non credere, non sbaglia un passaggio e non mette mai in crisi i suoi compagni, magari lo slovacco è meno elegante di Jorginho ma fa sempre scelte giuste, forse sulla trequarti può inventare qualcosa di più. Lobotka è veramente un giocatore super. Spalletti ha fatto di necessità virtù perché aveva tutti i centrocampisti fuori, ma non è mica tonto, il Napoli se l’è passata veramente male nei mesi scorsi e ora per lo scudetto se la gioca con l’Inter più del Milan. Se sabato vince lo scontro diretto anche la gara che i nerazzurri devono recuperare non conterà più.