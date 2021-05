Galeone: “Si dice che Spalletti allenerà il Napoli. De Paul? E’ fortissimo”

Le parole del tecnico: "Sto leggendo che Mourinho torna alla Roma, Spalletti al Napoli, mi auguro che tornino anche Sarri, Allegri e gli altri"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Galeone, allenatore, ha parlato così del futuro di diverse panchine di Serie A: "La Juventus doveva rinvigorire la rosa, soprattutto in difesa. Gli anni passano per tutti, andava cambiata la difesa. La Juventus ha comprato senza logica, Allegri aveva fatto delle proposte, ma non è stato ascoltato. Ritorno di Max Allegri? Non so se sia il più bravo di tutti, sto leggendo che Mourinho torna alla Roma, Spalletti al Napoli, mi auguro che tornino anche Sarri, Allegri e gli altri. Sto godendo, perché sono allenatori veri, concreti e decisi. Radio Calcio dice che il nuovo allenatore azzurro sarà l'ex Inter, si mormora il nome del nuovo allenatore: dicono che sarà Spalletti, poi vedremo. De Paul? Già anni fa ne parlavo con Carnevale, questo è fortissimo. Farebbe bene ovunque, anche al Napoli".