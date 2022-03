Galeone: “Juve, è tardi per lo scudetto. Dybala? Il club ha preso una decisione”

L'ex tecnico, amico di Allegri, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dei bianconeri e del futuro dell'argentino

«Se vincesse questa partita, poi sarebbe abbastanza tranquilla in chiave-Champions. Non come l’anno scorso, in cui ci andò per demeriti altrui. Il discorso scudetto? Difficile. Guardi, due mesi fa dissi a Max: “Se tu avessi quattro punti in più, forse...”. Una settimana fa ho cambiato: “Max, ti servirebbero due punti in più...”. Penso che come minimo ne occorrano 85-86 punti per vincerlo ed anche se davanti hanno abbassato il ritmo, difficile che crollino. E la Juventus potrebbe farne al massimo 83».