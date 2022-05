Galia: “Coppa Italia? Inter ha qualcosa in più ma giocherà alla morte perché…”

Le parole dell'ex calciatore sulla Coppa Italia: "Si affrontano due squadre che stanno bene, l’Inter ha qualcosa in più"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Roberto Galia, ex calciatore, ha parlato così in vista della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: “Lasciando stare l’ultima partita contro il Genoa, non vedo male la Juventus. Domani la concentrazione dovrà essere al 110%, affrontiamo una squadra che è battibile ma che al momento è comunque un paio di gradini sopra alla Juventus. Le finali sono sempre bloccate, soprattutto in Italia. Sono curioso di vedere la partita di domani, si affrontano due squadre che stanno bene, l’Inter ha qualcosa in più ma in queste partite sei sempre concentrato. Giocheranno alla morte perché hanno il rischio di non vincere né la Coppa né lo Scudetto, il che porterebbe a un’annata fallimentare. La Juve invece forse potrebbe accettare un anno senza trofei dopo tanti anni”.