Galli: “Calhanoglu all’Inter? Non sono stupito. Dagli stranieri mi aspetto di tutto”

Le parole dell'ex portiere: "Calhanoglu? Per gli stranieri passare da un club all'altro in Italia non cambia nulla. Quindi non sono stupito"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha parlato così del passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all'Inter a parametro zero: "Il passaggio di Calhanoglu dal Milan all'Inter non mi ha stupito. Dai calciatori stranieri mi aspetto di tutto: non sanno la nostra storia, la nostra cultura. Per loro passare da un club all'altro in Italia non cambia nulla. Quindi non sono stupito. La colpa è nostra che puntiamo sempre all'estero".