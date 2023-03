Galli: “Corsa Champions? Campionato particolare: non mi sento di dire…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Giovanni Galli, ex calciatore, ha parlato così della corsa Champions in Serie A: "Questo è un campionato particolare. Quando sembra che uno sia fuori, fa tre vittorie e arriva secondo, poi torna quinto... Il Napoli oggi potrebbe anche smettere di giocare, perderle tutte, tanto le altre si uccidono tra di loro. Nessuno prende e scappa all'inseguimento, 21 punti sono un'enormità. Quello che succede dietro è dettato dal momento. Magari una squadra vince 4 gare di fila l'ultimo mese ed arriva quarta. Non mi sento di dire chi sono le favorite".